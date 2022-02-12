"Граждан Литвы, находящихся в этой стране мы просим оценить необходимость дальнейшего пребывания там", – сообщает МИД.
Согласно сообщению, остающиеся в Украине граждане Литвы должны зарегистрироваться на сайте посольства, чтобы в случае необходимости они могли получить консульскую помощь.
"Мы просим проявлять бдительность, следить за новостями, информировать близких о своем местонахождении и руководствоваться официальными рекомендациями украинских властей и правительства Литвы. Настоятельно рекомендуем не ездить в Крым и Донецкую и Луганскую области", – указал МИД.
Посольство Литвы по-прежнему выполняет все свои основные функции.
Эстония в субботу также рекомендовала своим жителям воздержаться от ненужных поездок в Украину, а Латвия указала, что ее граждане должны немедленно покинуть эту страну.
Белый дом в пятницу предупредил о том, что в ближайшие дни Россия может напасть на Украину и призвал своих граждан покинуть эту страну в течение двух суток. Госдеп США намерен начать эвакуацию своих дипломатов из Киева.
Россия в субботу сообщила об отзыве части своих дипломатов из Украины, якобы "опасаясь провокаций".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Из страны с низкими ценами товары везут багажниками: что делать, чтобы сэкономить (41)
Пока эксперты по литовской экономики говорят о...
Праздник корюшки в Паланге: столпотворение, на парковках нет свободных мест (2)
В Паланге с пятницы проходит праздник корюшки. На...
Полиция уже готовится к 16 февраля, заграждений не будет, применят иные меры (59)
Несмотря на то, что официальных митингов 16 февраля не...
Питер Залмаев: Литва стала первой страной, которая реально оказала Украине военную помощь (19)
О ситуации вокруг Украины в программе "Delfi.Главное"...
Женщина оценила рост цен: я чувствую себя, как в раскачивающейся лодке (1)
В Литве много говорят об управлении инфляцией....