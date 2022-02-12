"Граждан Литвы, находящихся в этой стране мы просим оценить необходимость дальнейшего пребывания там", – сообщает МИД.

Согласно сообщению, остающиеся в Украине граждане Литвы должны зарегистрироваться на сайте посольства, чтобы в случае необходимости они могли получить консульскую помощь.

"Мы просим проявлять бдительность, следить за новостями, информировать близких о своем местонахождении и руководствоваться официальными рекомендациями украинских властей и правительства Литвы. Настоятельно рекомендуем не ездить в Крым и Донецкую и Луганскую области", – указал МИД.

Посольство Литвы по-прежнему выполняет все свои основные функции.

Эстония в субботу также рекомендовала своим жителям воздержаться от ненужных поездок в Украину, а Латвия указала, что ее граждане должны немедленно покинуть эту страну.

Белый дом в пятницу предупредил о том, что в ближайшие дни Россия может напасть на Украину и призвал своих граждан покинуть эту страну в течение двух суток. Госдеп США намерен начать эвакуацию своих дипломатов из Киева.

Россия в субботу сообщила об отзыве части своих дипломатов из Украины, якобы "опасаясь провокаций".