МИД Литвы прокомментировал планы РФ в Балтийском море: преднамеренная, целенаправленная провокация с целью запугать

Литва напоминает и призывает Россию уважать и соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные и двусторонние соглашения о нерушимости границ, в частности Договор об основах межгосударственных отношениц 1991 года, Договор о государственной границе 1997 года, Договор о разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа в Балтийском море 1997 года, соглашение о границах особых экономических зон и континентального шлейфа в Балтийском море 2005 года и другие соглашения", - говорится в заявлении МИД Литвы.

"Подобные действия Российской Федерации расцениваются как преднамеренная, целенаправленная провокация с целью запугать соседние страны и их общества. Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России угрожает безопасности ее соседей и Европы в целом. Сегодня Литва приглашает представителя России для получения исчерпывающих объяснений и координирует свои ответные действия с партнерами.

Глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне: очередная попытка запугать

Председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Арвидас Поцюс считает, что планы России по изменению границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море следует рассматривать как очередную попытку устрашения, чтобы отбить у Запада желание помогать Украине.

"Я думаю, что это очередная попытка запугивания и угроз. Россия хочет сдержать Запад от помощи Украине, и в этой риторике нет ничего нового", - сказал Поциус агентству Elta.

"Но судить нужно по принципу, что лучше готовиться к худшему, поэтому нужно быть бдительным. Именно это мы и будем делать", - добавил он.



