МИД Литвы приостанавливает выдачу виз россиянам

"В знак солидарности с Украиной и ее жителями, столкнувшимися с военной агрессией России, МИД приостанавливает выдачу виз россиянам", – сказано в сообщении.
В четверг рано утром президент России Владимир Путин объявил о военной инвазии в Украину. Украинские города стали обстреливать ракетами, в Украину послали танки и военных. В понедельник Путин признал независимость ДНР и ЛНР.
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