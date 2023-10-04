МИД Литвы предлагает принять решение о профпригодности посла Баярунаса

Поэтому предлагается принять решение о пригодности Э. Баярунаса к исполнению своих обязанностей.

По данным портала, инспекторы МИД установили, что послу Э. Баярунасу "не хватает компетентности, необходимой руководителю, посол не способен мотивировать сотрудников и взять на себя необходимое лидерство, злоупотребляет предоставленными руководителю полномочиями, не создает позитивных рабочих отношений, основанных на взаимном уважении и сотрудничестве, не обеспечивает благоприятную психологическую рабочую среду в посольстве, не обладает эмпатией при общении с сотрудниками, не способен обеспечить сотрудникам надлежащую обратную связь".

Все это, по мнению инспекторов министерства, негативно влияет на результаты работы стратегически важного представительства Литвы, создает деструктивную рабочую атмосферу, которая "наносит вред в первую очередь благополучию самих сотрудников, а через их деятельность и общение – также и интересам государства, представляемого представительством".