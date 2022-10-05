МИД Литвы подтвердил: Россия высылает поверенную в делах Литвы

Так Россия отреагировала на принятое на этой неделе Литвой решение выслать временного поверенного в делах России в Литве Сергея Рябоконя.
Как уже сообщала ELTA, в понедельник в Министерство иностранных дел был вызван представитель посольства России в Литве. Ему была вручена нота, согласно которой временный поверенный в делах России Сергей Рябоконь объявляется персоной нон грата и обязан покинуть страну в течение 5 дней.
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