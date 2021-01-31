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Министерство иностранных дел Литвы (МИД) решительно осуждает массовые аресты и применение силы против мирных демонстрантов в России.
МИД Литвы осудил задержания мирных демонстрантов в России
© DELFI / Andrius Ufartas

"Жестокое обращение с протестующими и журналистами, пренебрежение человеческим достоинством и правами человека и явное нарушение принципов международного права, Совета Европы и демократических ценностей - все это становится систематическим поведением российских властей", - заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в распространенном в воскресенье заявлении.

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Министр призвал российские власти и правоохранительные органы немедленно освободить всех задержанных мирных демонстрантов и журналистов, гарантировать право своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений и воздерживаться от несоразмерных и нарушающих права человека мер.

Протесты против задержания одного из крупнейших критиков Кремля Алексея Навального проходят в России вторые выходные подряд.

Готовясь к протестам, российская полиция заблокировала центр Москвы и в других городах. Сотни полицейских с оборудованием для подавления массовых беспорядков с раннего утра вышли на улицы столицы, ограничивая пешеходное движение в центре города.

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