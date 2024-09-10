2024.09.10 15:48

МИД Литвы осудил организованные Россией "выборы" местной власти в оккупированном Крыму

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Užsienio reikalų ministerija
Užsienio reikalų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министерство иностранных дел Литвы (МИД) решительно осуждает „выборы“ местной власти, организованные Россией в минувшие выходные на оккупированной территории Украины – в Автономной Республике Крым и Севастополе.

„Результаты таких противоправных действий не могут быть признаны и создавать иллюзию легитимности. Ни один человек, избранный на этих „выборах“, не может называть себя законным представителем жителей Крымского полуострова“, - указывает министерство.

МИД отмечает, что Литва поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

„Мы солидаризуемся с жителями временно оккупированной Россией территории Украины, которые сопротивляются незаконным действиям оккупационной администрации“, - подчеркивается в заявлении МИД.

Министерство также еще раз призывает Россию прекратить военную агрессию против Украины и вывести свои вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины.

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