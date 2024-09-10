МИД Литвы осудил организованные Россией "выборы" местной власти в оккупированном Крыму

„Результаты таких противоправных действий не могут быть признаны и создавать иллюзию легитимности. Ни один человек, избранный на этих „выборах“, не может называть себя законным представителем жителей Крымского полуострова“, - указывает министерство.

МИД отмечает, что Литва поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

„Мы солидаризуемся с жителями временно оккупированной Россией территории Украины, которые сопротивляются незаконным действиям оккупационной администрации“, - подчеркивается в заявлении МИД.