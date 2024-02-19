МИД Литвы обещает поддержку на пути Молдовы в ЕС

"Мы рады, что Молдова демонстрирует уверенную приверженность реформам и твердо присоединилась к общим позициям ЕС в области внешней политики и политики безопасности, несмотря на гибридные угрозы со стороны России. Необходимо продолжать реформы, поскольку прогресс в переговорах о членстве в ЕС будет основываться только на реальных достижениях кандидатов", - сказал Г. Ландсбергис в ходе встречи, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.