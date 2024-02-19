МИД Литвы обещает поддержку на пути Молдовы в ЕС

 
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Dešimtys tūkstančių moldavų dalyvauja mitinge už narystę ES
Dešimtys tūkstančių moldavų dalyvauja mitinge už narystę ES
ФОТО: AFP / Scanpix

В субботу в Мюнхене министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с новым вице-премьером Республики Молдова, министром иностранных дел Михаилом Попшой. В ходе встречи обсуждались ход европейской интеграции Молдовы и выполнение рекомендаций Европейской комиссии.

"Мы рады, что Молдова демонстрирует уверенную приверженность реформам и твердо присоединилась к общим позициям ЕС в области внешней политики и политики безопасности, несмотря на гибридные угрозы со стороны России. Необходимо продолжать реформы, поскольку прогресс в переговорах о членстве в ЕС будет основываться только на реальных достижениях кандидатов", - сказал Г. Ландсбергис в ходе встречи, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Г. Ландсбергис заверил, что Литва и впредь будет последовательно поддерживать Молдову на пути в ЕС.

"Декабрьское решение Европейского совета начать переговоры о вступлении Молдовы было историческим. Мы ценим решимость народа и государства Молдова идти по пути европейской интеграции. Мы полны решимости продолжать помогать Молдове на пути европейской интеграции", - в сообщении цитируется Г. Ландсбергис.

В завершение встречи главы дипломатии Литвы и Молдовы подчеркнули твердую решимость обеих стран сотрудничать, помогать Украине и укреплять безопасность в регионе.

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