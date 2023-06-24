24 июня 2023 г. 15:45

МИД Литвы не рекомендует ездить в Россию и Беларусь, уехавших туда призывает вернуться

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kremlius
Kremlius
ФОТО: Reuters / Scanpix

Министерство иностранных дел Литвы (МИД) еще раз напоминает о действующих рекомендациях не ездить в Россию и Беларусь, а находящихся там граждан Литвы просит немедленно покинуть эти страны.

"С учетом нынешних и других обстоятельств игнорирование рекомендаций МИД и поездки граждан Литвы в Россию и Беларусь представляют угрозу для их безопасности, здоровья и жизни", – отмечает МИД.

"Положение постоянно меняется, поэтому наших жителей, находящихся в этих странах, мы призываем соблюдать бдительность в общественных местах, избегать массовых мероприятий, следить за информацией МИД Литвы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что рекомендации даются с учетом официальной информации, предоставленной компетентными ведомствами. МИД не дает разъяснений в связи с установленными в стране требованиями.

МИД отмечает, что сейчас самолетам Беларуси и России запрещено залетать в воздушное пространство ЕС.

МИД сообщает, что условия и ситуация с безопасностью в зарубежных странах может радикально изменится в любой момент, поэтому советует гражданам зарегистрироваться в системе путешественников МИД и заинсталлировать приложение "Путешествуй безопасно", чтобы получать актуальную консульскую информацию, сообщения МИД о положении в другой стране.

"За дополнительной информацией рекомендуем обращаться в посольство Литвы в конкретной стране", – отмечается в сообщении.

Граждане Литвы могут получить необходимую информацию по номеру +370 5 236 2444 или эл. почте pilieciai@urm.lt.

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