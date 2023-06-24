МИД Литвы не рекомендует ездить в Россию и Беларусь, уехавших туда призывает вернуться

"С учетом нынешних и других обстоятельств игнорирование рекомендаций МИД и поездки граждан Литвы в Россию и Беларусь представляют угрозу для их безопасности, здоровья и жизни", – отмечает МИД.

"Положение постоянно меняется, поэтому наших жителей, находящихся в этих странах, мы призываем соблюдать бдительность в общественных местах, избегать массовых мероприятий, следить за информацией МИД Литвы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что рекомендации даются с учетом официальной информации, предоставленной компетентными ведомствами. МИД не дает разъяснений в связи с установленными в стране требованиями.

МИД отмечает, что сейчас самолетам Беларуси и России запрещено залетать в воздушное пространство ЕС.