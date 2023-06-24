МИД Литвы не рекомендует ездить в Россию и Беларусь, уехавших туда призывает вернуться

"С учетом нынешних и других обстоятельств игнорирование рекомендаций МИД и поездки граждан Литвы в Россию и Беларусь представляют угрозу для их безопасности, здоровья и жизни", – отмечает МИД.
"Положение постоянно меняется, поэтому наших жителей, находящихся в этих странах, мы призываем соблюдать бдительность в общественных местах, избегать массовых мероприятий, следить за информацией МИД Литвы", – сказано в сообщении.
Отмечается, что рекомендации даются с учетом официальной информации, предоставленной компетентными ведомствами. МИД не дает разъяснений в связи с установленными в стране требованиями.
МИД отмечает, что сейчас самолетам Беларуси и России запрещено залетать в воздушное пространство ЕС.
МИД сообщает, что условия и ситуация с безопасностью в зарубежных странах может радикально изменится в любой момент, поэтому советует гражданам зарегистрироваться в системе путешественников МИД и заинсталлировать приложение "Путешествуй безопасно", чтобы получать актуальную консульскую информацию, сообщения МИД о положении в другой стране.
"За дополнительной информацией рекомендуем обращаться в посольство Литвы в конкретной стране", – отмечается в сообщении.
Граждане Литвы могут получить необходимую информацию по номеру +370 5 236 2444 или эл. почте pilieciai@urm.lt.