МИД Литвы направил Беларуси решительную ноту протеста

Нота вручена в связи с зафиксированным еще 12 апреля 2023 года нарушением государственной границы Литовской Республики сотрудником пограничной службы Республики Беларусь в зоне действия Швенченской пограничной заставы Вильнюсского пограничного отряда Службы охраны государственной границы Литвы.

В ноте Министерство иностранных дел Литовской Республики решительно потребовало от Республики Беларусь как можно скорее предоставить разъяснения по поводу инцидента и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.