МИД Литвы направил Беларуси ноту в связи с инцидентом с гражданином Пакистана

"После получения информации от Службы охраны государственной границы, 9 июля 2023 года Министерство иностранных дел направило в посольство Республики Беларусь в Литве ноту, в которой официально сообщается, что согласно соглашению от 1995 года между правительствами Литвы и Беларуси, необходимо в течение 24 часов уведомить друг друга нотой о приостановке движения через пункт пропуска государственной границы, движение через международный пункт пропуска "Мядининкай – Каменный Лог" было остановлено в 13.00 час. 8 июля 2023 г.", - утверждается в комментарии министерства, переданном Elta.

"Министерство иностранных дел Литовской Республики также в очередной раз настаивало на том, чтобы белорусские органы обеспечили надлежащий контроль лиц, пересекающих государственную границу", - говорится в комментарии МИД.

Гражданин Пакистана, пытавшийся в пятницу въехать в Литву по поддельным документам, пробыл на контрольно-пропускном пункте в Мядининкай до вечера воскресенья.