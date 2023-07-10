10 июля 2023 г. 15:08

МИД Литвы направил Беларуси ноту в связи с инцидентом с гражданином Пакистана

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Užsienio reikalų ministerija
Užsienio reikalų ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы направило Беларуси ноту по поводу остановки движения на Мядининкском КПП в субботу и воскресенье, когда там застрял гражданин Пакистана.

"После получения информации от Службы охраны государственной границы, 9 июля 2023 года Министерство иностранных дел направило в посольство Республики Беларусь в Литве ноту, в которой официально сообщается, что согласно соглашению от 1995 года между правительствами Литвы и Беларуси, необходимо в течение 24 часов уведомить друг друга нотой о приостановке движения через пункт пропуска государственной границы, движение через международный пункт пропуска "Мядининкай – Каменный Лог" было остановлено в 13.00 час. 8 июля 2023 г.", - утверждается в комментарии министерства, переданном Elta.

"Министерство иностранных дел Литовской Республики также в очередной раз настаивало на том, чтобы белорусские органы обеспечили надлежащий контроль лиц, пересекающих государственную границу", - говорится в комментарии МИД.

Гражданин Пакистана, пытавшийся в пятницу въехать в Литву по поддельным документам, пробыл на контрольно-пропускном пункте в Мядининкай до вечера воскресенья.

Напоминаем, что на Мядининкском КПП на границе с Беларусью пересечение границы с обеих сторон было остановлено в субботу в 13 час. Такое решение было принято после того, как белорусские сотрудники отказались принять гражданина Пакистана, пытавшегося въехать в Литву по поддельным документам. По данным СОГГ, этот человек пытался въехать в Литву в пятницу на маршрутном автобусе "Минск-Вильнюс".

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