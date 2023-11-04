МИД Литвы направил Беларуси ноту: призывает остановить работу Островецкой АЭС и решать проблемы безопасности

 
ru.DELFI.lt
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
ФОТО: Itar-Tass / Scanpix

Министерство иностранных дел Литвы (МИД) направило Беларуси ноту, в которой призвало ее немедленно решить вопросы экологической, ядерной и радиационной безопасности Островецкой АЭС (АЭС) с соблюдением всех международных требований и норм.

Как утверждается в пресс-релизе министерства, Минск, осуществляя небезопасный ядерно-энергетический проект, по-прежнему игнорирует просьбы международного сообщества сначала решить все вопросы безопасности, связанные с Островецкой АЭС.

"Небезопасная АЭС в Островце представляет большую угрозу для всей Европы, поэтому Литва настоятельно требует остановить работу первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности", – сообщает МИД.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии