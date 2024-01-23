МИД Литвы: Беларуси вручена нота в связи с нарушением границы

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Во вторник временному поверенному в делах Беларуси в Литве была вручена нота Министерства иностранных дел (МИД), в которой выражается решительный протест против неоднократных нарушений государственной границы Литвы.

Как указывает министерство, в понедельник примерно в 11:36 в районе работы пограничной заставы Пушкос Вильнюсского пограничного отряда с помощью системы видеонаблюдения Службы охраны государственной границы было замечено, как трое вооруженных белорусских пограничников пересекли государственную границу, вошли примерно на 2,5 метра в глубь Литвы и, пройдя около 400 метров, вернулись обратно на территорию Беларуси.

МИД потребовал от Беларуси как можно скорее дать объяснение этому инциденту и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

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