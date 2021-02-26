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В пятницу против литовско-польских отношений была совершена информационная атака, на одном из польских порталов была размещена ложная новость", сообщило Министерство иностранных дел Литвы.
Poland and Lithuania
Poland and Lithuania
© Shutterstock

По данным МИД, мишенью фейковой новости, появившейся на одном из польских порталов, стал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, руководство польского политруководства и американские военные.

В вопросе реакции на эту дезинформацию МИД Литвы сотрудничает с польскими коллегами.

МИД также обращает внимание на активизировавшиеся в последние время кибернетические и информационные атаки, цель которых - "навредить дружественным литовско-польским отношениям и поссорить литовский и польский народы".

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