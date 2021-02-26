По данным МИД, мишенью фейковой новости, появившейся на одном из польских порталов, стал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, руководство польского политруководства и американские военные.

В вопросе реакции на эту дезинформацию МИД Литвы сотрудничает с польскими коллегами.

МИД также обращает внимание на активизировавшиеся в последние время кибернетические и информационные атаки, цель которых - "навредить дружественным литовско-польским отношениям и поссорить литовский и польский народы".