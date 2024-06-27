Между Литвой и Украиной подписано соглашение о гарантиях безопасности

„Литва твердо привержена поддержке Украины в ее борьбе с агрессором. Мы знаем, что эта борьба – борьба за свободу и мир во всей Европе. Литва уже приняла решение о выделении 0,25 % своего ВВП на поддержку Украины. Подписанное сегодня двустороннее соглашение еще больше расширит объемы нашей поддержки и будет способствовать укреплению Украины и более быстрой победе над агрессором Россией“, – отметил Гитанас Науседа.