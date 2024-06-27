2024.06.27 17:20

Между Литвой и Украиной подписано соглашение о гарантиях безопасности

 
ru.DELFI.lt
Г. Науседа и В. Зеленский
Г. Науседа и В. Зеленский
ФОТО: Robertas Dačkus | lrp.lt

В четверг в Брюсселе Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и Президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Литвой и Украиной.

Соглашение, подписанное президентами Литвы и Украины, предусматривает проведение регулярных встреч в рамках стратегического и политического диалога по всем вопросам, связанным с обороной Украины от агрессора и победой Украины, оказание Литвой военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине, укрепление экономической и энергетической стабильности и устойчивости Украины, а также поддержку Украины в ее стремлении к членству в НАТО и ЕС.

Кроме того, предусматривается сотрудничество в области кибербезопасности, разведки и контрразведки, борьбы с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными рисками. Двустороннее соглашение также закрепляет обязательства сторон по сотрудничеству в области оборонной промышленности, обеспечения устойчивости к гибридным угрозам, борьбы с коррупцией, проведения реформы правоохранительной и судебной систем в Украине.

„Партнерство Литвы и Украины в сфере безопасности имеет прочную историческую основу. Наши народы связаны тесными историческими узами, мы отмечаем общие победы над нашим врагом, в которых наши воины проявили свой дух и решимость. Литва полна решимости поддерживать Украину в ее борьбе за независимое, демократическое и суверенное государство в пределах его международно признанных границ, которое способно сдерживать и защищать себя“, – говорится в соглашении.

Соглашение, подписанное президентами Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским, направлено на ускорение интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также на укрепление сил безопасности и обороны Украины за счет повышения их оперативной совместимости с НАТО.

„Литва твердо привержена поддержке Украины в ее борьбе с агрессором. Мы знаем, что эта борьба – борьба за свободу и мир во всей Европе. Литва уже приняла решение о выделении 0,25 % своего ВВП на поддержку Украины. Подписанное сегодня двустороннее соглашение еще больше расширит объемы нашей поддержки и будет способствовать укреплению Украины и более быстрой победе над агрессором Россией“, – отметил Гитанас Науседа.

Двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности вступает в силу со дня его подписания и действует в течение десяти лет.

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