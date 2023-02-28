"Я не думаю. Будет, как будет. Каунасцы - умные люди, кого-то выберут", – сказал Матийошайтис.

Он заверил, что даже не думает, какой из кандидатов представляет для него наибольшую опасность на выборах мэра.

"Я не знаю, что там за кандидаты, не знаком с ними", – сказал Матийошайтис, который намерен стать мэром города в третий раз.

Он также сказал, что после выборов расскажет, что ему во время предвыборной кампании понравилось, а что нет.

На вопрос, кого он рейтинговал в списке "Единого Каунаса", он ответил, что в списке есть близкие ему люди - сын и подруга, это нормальный процесс.

"Но это нормальный процесс. Так во всех, даже самых старых партиях. И Габриэлюс, и дедушка", – сказал он, имея в Виду консерваторов Ландсбергусов.

Владельцы и руководство компании Vičiūnų grupė обещают продать бизнес в России с начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В начале апреля 2022 года глава Vičiūnų grupė Шарунас Матийошайтис сказал, что компания прекратит бизнес в России в течение 3-4 месяцев.

В конце августа 2022 года группа сообщила, что нашла 5 потенциальных покупателей своего бизнеса в России, но заметила, что не может сказать, сколько времени потребуется для заключения сделки.

28 февраля Матийошайтису еще раз задали вопрос о бизнесе в России.

"Подробно не расскажу, вы, наверное, не из той страны. С трудом, но уходим. Узнаете... Когда вы узнаете, тогда и скажу", – обещал мэр.

Он сказал, что не знает, скажется ли этот фактор на избирательной кампании.

"Не знаю, процесс нелегкий. Я надеюсь, вы не думаете, что я за войну. Если бы больше 20 лет назад я знал, я бы даже не пошел в ту страну. Сейчас уйти непросто, но мы уходим. Процесс идет. Уже видна финишная прямая. Я думаю, до середины следующего месяца скажу. Подробнее и с улыбкой", – продолжил Матийошайтис.

Он сказал, что знает, что такое аннексия Крыма в 2014 году, а на вопрос, кому принадлежит Крым, ответил: "Не мне".