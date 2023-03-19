Мэром Висагинаса переизбран Эрландас Галагуз

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По данным Главной избирательной комиссии, на выборах мэра Висагинаса победил представитель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Эрландас Галагуз, набравший 52,2 проц. голосов избирателей.
Erlandas Galaguz
Erlandas Galaguz
© DELFI / Domantas Pipas

Кандидат от партии "Свобода и справедливость" Даля Штраупайте набрала 46,2 проц. голосов.

В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, в совете Висагинского самоуправления 6 мандатов получил Союз крестьян и зеленых Литвы, по 5 мандатов – партия "Свобода и справедливость" и коалиция Движения либералов и Союза Отечества – Христианских демократов Литвы "Коалиция висагинцев", 3 мандата – Партия регионов Литвы, по 2 мандата – Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, Союз демократов "Во имя Литвы" и Социал-демократическая партия Литвы.

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