Мэром Висагинаса переизбран Эрландас Галагуз

Кандидат от партии "Свобода и справедливость" Даля Штраупайте набрала 46,2 проц. голосов.

В ходе первого тура муниципальных выборов, состоявшихся 5 марта, в совете Висагинского самоуправления 6 мандатов получил Союз крестьян и зеленых Литвы, по 5 мандатов – партия "Свобода и справедливость" и коалиция Движения либералов и Союза Отечества – Христианских демократов Литвы "Коалиция висагинцев", 3 мандата – Партия регионов Литвы, по 2 мандата – Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, Союз демократов "Во имя Литвы" и Социал-демократическая партия Литвы.