Мэрия Вильнюса выделит 300 000 евро на оборудование концертного зала в Днепровском театре

„Мы хотим привлечь внимание к сфере охраны культурного наследия, поэтому готовы выделить 300 тыс. евро из Фонда помощи Украине (...) на реконструкцию Театра им. Тараса Шевченко нашего города-партнера Днепра, оборудуем там концертный зал на 500 мест“, - в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии в пятницу, сообщил глава столицы Валдас Бенкунскас.
В свою очередь министр культуры Симонас Кайрис отметил, что сфера культуры Украины нуждается в разносторонней поддержке, включая подготовку специалистов и повышение их компетенций. Поэтому именно с этой целью Литва выделит Украине несколько сотен тысяч евро.
„Мы подсчитали, что программа стажировок и повышения квалификации реставраторов обойдется нам примерно в 200 тыс. евро, Министерство иностранных дел планировало выделить на это 20 тыс. евро“, - сообщил журналистам С. Кайрис, но не уточнил период, на который эта сумма будет распределена.
Однако, как подчеркнул министр, это не основные обязательства страны перед Украиной. Главная цель конференции – привлечь внимание к потребностям культурной сферы страны на Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет на следующей неделе в Берлине.
По словам представителей Украины, некоторые процессы реставрации можно было бы начать уже сейчас, но в ряде случаев не хватает как финансовых, так и человеческих ресурсов.
„Сегодня важнейшими задачами для нас являются подготовка к реставрационным работам в послевоенный период. Для этого нужны не только средства и технологии, но и люди. (...) До масштабного вторжения подготовкой реставраторов в нашей стране занималось около 80 учреждений, сегодня их более 30. Есть студенты, выпускники, но учить их некому. Нам нужны специалисты, преподаватели, эксперты в области реставрации, которые могут поделиться своими знаниями“, - сказал на пресс-конференции Ростислав Карандеев, исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины.
В пятницу в Вильнюсе проходит международная конференция „На пути к восстановлению культурной сферы Украины“, цель которой – представить ущерб, нанесенный российской войной в Украине культурной сфере, подчеркнуть наиболее важные потребности и представить обязательства международного сообщества по восстановлению украинской культуры.
В конференции принимают участие более 200 участников из разных стран мира, поддерживающих терзаемую войной Украину. Сообщается, что гости мероприятия приехали не только из самой Украины и других стран Европы, но также из Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Канады.
Результаты Вильнюсской конференции будут представлены на Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Берлине 11-12 июня.