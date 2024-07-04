2024.07.04 16:15

Мэрия Вильнюса обратилась в полицию по поводу незаконной установки мемориальной доски генералу Шкирпе

 
требует возместить ущерб
ELTA
ru.DELFI.lt
Ant KGB muziejaus ir apeliacinio teismo pastato Vilniuje pakabinta Kazio Škirpos atminimo lenta
Ant KGB muziejaus ir apeliacinio teismo pastato Vilniuje pakabinta Kazio Škirpos atminimo lenta
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Мэрия Вильнюса обратилась в полицию по поводу мемориальной доски генералу Казису Шкирпе, которую в июне незаконно установили на стене здания Апелляционного суда.

„Муниципалитет обратился в полицию с просьбой начать досудебное расследование в соответствии со статьями Уголовного кодекса о самоуправстве и нарушении общественного порядка“, – говорится в письменном комментарии представителя муниципалитета Габриэлюса Грубинскаса агентству Elta.

Кроме того, муниципалитет также предъявил претензию Партии национального объединения по поводу возмещения причиненного ущерба. По словам Г. Грубинскаса, муниципалитет оценил убытки от демонтажа незаконно установленной доски в 353,44 евро.

Между тем, ущерб, нанесенный зданию суда, по обращению Апелляционного суда Литвы, еще предстоит оценить Департаменту культурного наследия, в ведении которого находится упомянутое здание.

В конце июня, накануне дня Июньского восстания 1941 г., по инициативе Национального объединения на здании Апелляционного суда в Вильнюсе была установлена мемориальная доска, посвященная неоднозначно оцениваемому полковнику Казису Шкирпе.

Через несколько дней работники Grinda демонтировали доску, однако им потребовалась помощь полиции. Когда на защиту памяти генерала встали несколько десятков протестующих, полицейским пришлось силой оттаскивать их от мемориала. При демонтаже доски, некоторые из собравшихся возле здания суда не повиновались требованиям полиции, поэтому были задержаны.

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