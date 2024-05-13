Мэр Висагинаса о выборе горожан на президентских выборах: я немного разочарован итогами голосования

"Я немного разочарован итогами голосования. Причинами этого могут быть разочарование (в правящих – ELTA), ощущение, что наш муниципалитет рассматривается несколько через иную призму. Другое дело, что наши избиратели в основном русскоязычные и, наверное, просто гораздо меньше следят за этими дебатами и дискуссиями, меньше понимают, поэтому такие и результаты", – сказал Э. Галагуз в понедельник агентству ELTA.
"(Я обеспокоен – ELTA) не столько тем, что жители поддержали Эдуардаса Вайткуса – я не из-за фамилий. Но из-за того, что жители выбирают кандидатов, которые в своих предвыборных программах используют подобную риторику", – отметил глава муниципалитета.
Э. Галагуз признает, что неоднократно разговаривал с представителями национального правительства о настроениях жителей муниципалитета, но, отмечает он, конкретных решений по ситуации по-прежнему нет.
"Я говорил и представителям правительства, кандидатам в президенты и самому президенту, что внимания необходимо немного больше. Не надо делать из этого муниципалитета каких-то чужестранцев, потому что он демонстрирует лояльные к государству результаты. Но почему-то в СМИ или где-то еще все раздается, что здесь жители какие-то нелояльные. Все это сказывается и растет разочарование", – сказал Э. Галагуз.
На состоявшихся в воскресенье президентских выборах в Шальчининкайском и Висагинсском муниципалитетах наибольшее количество голосов набрал кандидат-самовыдвиженец Э. Вайткус – 39,91 и 37,8 проц. соответственно.