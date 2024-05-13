2024.05.13 14:03

Мэр Висагинаса о выборе горожан на президентских выборах: я немного разочарован итогами голосования

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Erlandas Galaguz
Erlandas Galaguz
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

После того, как жители Висагинаса на президентских выборах поддержали Эдуардаса Вайткуса, обвиняемого в продвижении прокремлевского нарратива, мэр района Эрландас Галагуз не скрывает разочарования такой позицией висагинцев. Хотя, как отмечает глава муниципалитета, есть очевидные причины, по которым большинство граждан могло выбрать именно этого кандидата.

"Я немного разочарован итогами голосования. Причинами этого могут быть разочарование (в правящих – ELTA), ощущение, что наш муниципалитет рассматривается несколько через иную призму. Другое дело, что наши избиратели в основном русскоязычные и, наверное, просто гораздо меньше следят за этими дебатами и дискуссиями, меньше понимают, поэтому такие и результаты", – сказал Э. Галагуз в понедельник агентству ELTA.

"(Я обеспокоен – ELTA) не столько тем, что жители поддержали Эдуардаса Вайткуса – я не из-за фамилий. Но из-за того, что жители выбирают кандидатов, которые в своих предвыборных программах используют подобную риторику", – отметил глава муниципалитета.

Э. Галагуз признает, что неоднократно разговаривал с представителями национального правительства о настроениях жителей муниципалитета, но, отмечает он, конкретных решений по ситуации по-прежнему нет.

"Я говорил и представителям правительства, кандидатам в президенты и самому президенту, что внимания необходимо немного больше. Не надо делать из этого муниципалитета каких-то чужестранцев, потому что он демонстрирует лояльные к государству результаты. Но почему-то в СМИ или где-то еще все раздается, что здесь жители какие-то нелояльные. Все это сказывается и растет разочарование", – сказал Э. Галагуз.

На состоявшихся в воскресенье президентских выборах в Шальчининкайском и Висагинсском муниципалитетах наибольшее количество голосов набрал кандидат-самовыдвиженец Э. Вайткус – 39,91 и 37,8 проц. соответственно.

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