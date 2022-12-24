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Мэр Вильнюсского района, представитель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Мария Рекст не будет претендовать на пост на грядущих выборах.
Marija Rekst
Marija Rekst
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Это ее решение. У нее большой авторитет, большая поддержка (…). Но она приняла решение, это ее последний срок полномочий. Это ее планы", – сказал лидер ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский.

На пост мэра Вильнюсского района ИАПЛ-СХС выдвигает кандидатуру Вальдемараса Урбанаса.

"Мы однозначно верим, мы почти уверены (в его победе). У него большие наработки в муниципалитете", – сказал Томашевский.

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Рекст была мэром Вильнюсского района с 2004 года.

По словам Томашевского, она не уходит из политики, планирует стать кандидатом в горсовет Вильнюсского района.

"Она так обещала", – сказал Томашевский.

Сам Томашевский 23 декабря подтвердил, что будет претендовать на пост мэра Вильнюса.

Муниципальные выборы в Литве состоятся в марте 2023 года.

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