2024.08.31 16:00

Мэр Вильнюса: в 2026 году в столице может быть установлен памятник президенту Сметоне

 
ru.DELFI.lt
Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Если у Вильнюсского совета будет политическая воля, памятник первому президенту Литвы Антанасу Сметоне может быть установлен в столице в 2026 году, говорит мэр Валдас Бенкунскас. Однако, подчеркивает он, все решения находятся в руках депутатов горсовета, сообщает портал madeinvilnius.

„Мы приняли решение о строительстве памятника возле Старого театра. Сейчас есть нюансы, что в следующем году улицу Басанавичюса на пересечении с улицей Миндаугаса будут капитально реконструировать, будет поднят грунт на проезжей части и заменены трубопроводы. Хотелось бы сначала оборудовать улицу, затем внести минимальные улучшения в благоустройство сквера. А потом на этой территории установить памятник, если совет (…) примет такое решение. Но все запланировано. Вероятно, наиболее реалистичный план в 2026 году установить такой памятник в Вильнюсе, если будет политическая воля“, - заявил В.Бенкунскас на состоявшемся в среду заседании Вильнюсского совета.

По его словам, свою работу по этому вопросу также должна будет проделать комиссия самоуправления по исторической памяти, в которую мэр намерен обратиться в ближайшее время.

В конце 2022 года Вильнюсский городской совет предыдущего срока подтвердил, что первый президент Литвы А.Сметона будет увековечен на площади перед Вильнюсским Старым театром на улице Й.Басанавичюса.

Однако такое решение вызвало бурные споры - были подняты вопросы о том, следует ли увековечить А. Сметону в столице страны, поскольку президент не был однозначно оцененным политиком.

А. Сметона дважды занимал пост главы страны - в 1919-1920 и 1926-1940 годах. А. Сметона – сигнатар Акта о независимости, председатель Совета Литвы, публицист. В 1926 году первый президент Литвы совершил государственный переворот и сверг тогдашнего главу страны Казиса Гринюса. В 1940 году, когда советы оккупировали страну, А. Сметона уехал на Запад.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии