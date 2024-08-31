Мэр Вильнюса: в 2026 году в столице может быть установлен памятник президенту Сметоне

„Мы приняли решение о строительстве памятника возле Старого театра. Сейчас есть нюансы, что в следующем году улицу Басанавичюса на пересечении с улицей Миндаугаса будут капитально реконструировать, будет поднят грунт на проезжей части и заменены трубопроводы. Хотелось бы сначала оборудовать улицу, затем внести минимальные улучшения в благоустройство сквера. А потом на этой территории установить памятник, если совет (…) примет такое решение. Но все запланировано. Вероятно, наиболее реалистичный план в 2026 году установить такой памятник в Вильнюсе, если будет политическая воля“, - заявил В.Бенкунскас на состоявшемся в среду заседании Вильнюсского совета.