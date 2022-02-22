Об этом он во вторник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы общаемся с Киевом, партнером нашей столицы с 1991 года. Мы видим, что сегодня они нуждаются в моральной поддержке, она сейчас лучше всего видна, когда проявляется в физической активности", – .

писал Шимашюс

"Я очень рад, что Европа едина. В Киеве только что побывали коллеги из Варшавы, Праги. После меня туда отправится мэр Риги, я надеюсь, и другие мэры, с которыми я вчера общался по телефону и которые выразили поддержку Украине", – прибавил он.

По словам Шимашюса, с киевскими коллегами будут обсуждаться возможные гуманитарные каналы и помощь, если потребуется: медицинская, помощь людям, лишившимся пристанища.

"Вне всякого сомнения с мэром Киева мы обсудим и сотрудничество, когда пройдет этот безумный кризис, устроенный Кремлем, – образование, улицы, инновации, юбилей Вильнюса", – сообщил мэр.

Он сказал, что оценил все возможные риски, обсудил визит с МИД и посольством Литвы в Киеве.

"Пока не поздно – надо ехать, поддержать. Когда будет спокойно и безопасно – такие визиты уже не нужны. Украина борется не только за свою безопасность, но и за безопасность Европы, поэтому они должны чувствовать нашу поддержку – и оружием о моральную", – сказал Шимашюс.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал приказы о признании ДНР и ЛНР и о введении российских военных на их территорию. Москва стянула к границе с Украиной около 150 000 военных.