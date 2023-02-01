В опубликованном видео Р. Шимашюс стоит перед музеем в городе Нагоя, который через полгода закроют на реконструкцию и откроют через три года.
"Мы только что договорились, что в этом здании будет размещена первая, может быть, полная экспозиция презентации Литвы за пределами Литвы в таком масштабе. Это в Японии, в городе Нагоя, четвертом по величине городе, городе с населением в несколько миллионов человек, (...) объединятся два народа, и мы покажем нашу современную Литву", - сказал в видео Р. Шимашюс.
"А музей действительно старый, здание красивое, но я надеюсь, что он будет еще красивее и экспозиция будет действительно отличной", - поделился мэр Вильнюса.
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