Мэр Казлу Руды решил участвовать в президентских выборах

"Я буду участвовать в президентских выборах. У меня есть обоснованные предложения в связи с будущим общества и государства. Я не собираюсь медлить. С уважением ко всем государственным лидерам, но я не вижу их воли к существенным переменам. Я понимаю, что через 4 или 5 лет спасать наши общие дела (РесПублику) будет поздно. Я знаю, что необязательно стану победителем.
Несмотря на это, на благо Народа я предложу нелегкие, но обязательные решения. В случае победы, я буду готов к их осуществлению, не боясь ответственности. На дискуссиях я обещаю действовать последовательно и достойно", – писал он на Facebook.
Напомним, что президентские выборы состоятся в мае 2024 года.
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