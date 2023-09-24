Мэр Казлу Руды решил участвовать в президентских выборах

"Я буду участвовать в президентских выборах. У меня есть обоснованные предложения в связи с будущим общества и государства. Я не собираюсь медлить. С уважением ко всем государственным лидерам, но я не вижу их воли к существенным переменам. Я понимаю, что через 4 или 5 лет спасать наши общие дела (РесПублику) будет поздно. Я знаю, что необязательно стану победителем.