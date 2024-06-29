Мэр Каунаса - самый богатый среди других мэров: стоимость активов превысила 5,5 млн евро

Имущество мэра Вильнюс а Валдаса Бенкунскаса в прошлом году сократилось на 5 тыс. евро. В 2023 г. задекларированные им активы составляли 412 тыс. евро, в позапрошлом году – 417 тыс. евро. Такое изменение обусловлено снижением стоимости автотранспортных средств, суммы средств в кредитных учреждениях и других денежных средств.

В 2023 году у В. Матийошайтиса было 4,5 млн евро одолженных и невозвращенных средств и 330 тыс. евро заемных и невозвращенных средств. В прошлом году эти показатели составляли 4,7 млн евро и 340 тыс. евро соответственно.

Как указывает ГНИ, совокупные активы, задекларированные В. Матийошайтисом в 2023 году, по сравнению с 2022 годом выросли примерно на 250 тыс. евро и превысили 5,5 млн евро. Увеличение стоимости имущества произошло в основном за счет увеличения стоимости квартиры в многоквартирном доме и стоимости земельных участков мэра временной столицы.

Заемные и невозвращенные средства главы столицы в прошлом году составили 145 тыс. евро, когда в 2022 г. – 170 тыс. евро.

Стоимость имущества мэра Клайпеды Арвидаса Вайткуса увеличилась на чуть более 70 тыс. евро – с 722 тыс. в 2022 г. до 795 тыс. в прошлом году. Увеличилась стоимость его жилого дома, а также земельных участков.

Заемные и невозвращенные средства главы портового города в 2023 г. составили 100 тыс. евро, в позапрошлом году – 84 тыс. евро.