Мэр Каунаса - самый богатый среди других мэров: стоимость активов превысила 5,5 млн евро

Как указывает ГНИ, совокупные активы, задекларированные В. Матийошайтисом в 2023 году, по сравнению с 2022 годом выросли примерно на 250 тыс. евро и превысили 5,5 млн евро. Увеличение стоимости имущества произошло в основном за счет увеличения стоимости квартиры в многоквартирном доме и стоимости земельных участков мэра временной столицы.
В 2023 году у В. Матийошайтиса было 4,5 млн евро одолженных и невозвращенных средств и 330 тыс. евро заемных и невозвращенных средств. В прошлом году эти показатели составляли 4,7 млн евро и 340 тыс. евро соответственно.
Имущество мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса в прошлом году сократилось на 5 тыс. евро. В 2023 г. задекларированные им активы составляли 412 тыс. евро, в позапрошлом году – 417 тыс. евро. Такое изменение обусловлено снижением стоимости автотранспортных средств, суммы средств в кредитных учреждениях и других денежных средств.
Заемные и невозвращенные средства главы столицы в прошлом году составили 145 тыс. евро, когда в 2022 г. – 170 тыс. евро.
Стоимость имущества мэра Клайпеды Арвидаса Вайткуса увеличилась на чуть более 70 тыс. евро – с 722 тыс. в 2022 г. до 795 тыс. в прошлом году. Увеличилась стоимость его жилого дома, а также земельных участков.
Заемные и невозвращенные средства главы портового города в 2023 г. составили 100 тыс. евро, в позапрошлом году – 84 тыс. евро.
Стоимость активов мэра Шяуляя Артураса Висоцкаса почти не изменилась, она увеличилась почти на 4 тыс. евро – в 2022 г. она составляла 375 тыс. евро, в 2023 г. – 379 тыс. евро. Задолженностей у политика нет, изменения в его декларации об имуществе обусловлены суммой средств в кредитных учреждениях и других денежных средств.
Мэр Паневежиса Ритис Миколас Рачкаускас декларировал наименьшее имущество среди глав крупных городов Литвы – его стоимость в прошлом году составила 136 тыс. евро. За год стоимость имущества увеличилась на 3 тыс. евро. У него также не было задолженностей, а рост активов обусловлен суммой средств в кредитных учреждениях и других денежных средств.
В четверг Государственная налоговая инспекция (ГНИ) опубликовала обновленные декларации об имуществе за 2023 г.
Согласно новейшим данным деклараций об имуществе политиков, в 2023 году самым большим состоянием среди политиков обладали супруг Иоланты Качинскайте, заместителя директора Центрального агентства управления проектами, бизнесмен Аудрюс Закас, значительно опередив Аустею Ландсбергене, жену министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, которая в прошлом году занимала первое место.
В десятку самых богатых также вошли член Клайпедского городского совета, „аграрий“ Видмантас Дамбраускас, бывший депутат Европарламента Виктор Успасских, член Вильнюсского городского совета, консерватор Вита Дягутене.
Активы некоторых богатейших людей списка за год выросли на 2-3 млн евро.