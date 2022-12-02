"Я принципиальный человек. Я никогда не делаю легкомысленных шагов, и в этом случае я чувствую большую ответственность как минимум перед третью миллиона жителей. Поэтому я решил в последний раз спросить у своих работодателей - жителей Каунаса, можем ли мы продолжать работать? Приглашаю всех выразить свою волю на муниципальных выборах 5 марта", — говорится в комментарии мэра, переданном BNS.

"Возможно, в этом главное отличие меня от некоторых политических деятелей: они скорее потратят свое время и силы на сплетни и клевету, чем на идеи, полезные предложения, конкретные дела. На мой адрес пришло немало компромата, особенно сейчас, когда выборы совсем на носу. Но не зря меня прозывают крабом — у меня крепкая броня, я умею уходить от дешевых интриг и концентрироваться на делах", — заявил мэр Каунаса.

Недавно он подвергся критике за затянувшуюся продажу принадлежащего ему бизнеса Vičiūnai Group в России, а также за расследование возможного непрозрачного приобретения его семьей земельных участков в Каунасе.

Мэр сказал, что решение баллотироваться не было "быстрым и легким".

Движение "Единый Каунас" под руководством Матийошайтиса в настоящее время представлено в горсовете 32 членами из 41.

Матийошайтис участвует в муниципальных выборах в составе общественного комитета. Он возглавляет Каунас с 2015 года.

Выборы муниципальных советов и мэров пройдут 5 марта следующего года.

Ранее председатель Каунасского отделения Демократического союза "Во именя Литвы" Гинтаутас Лабанаускас, "аграрий" Аурелия Верига, консерватор Витаутас Юозапайтис, социал-демократ Дарюс Размислявичюс, либерал Нийоле Путриене и представитель Партии труда Марюс Величка объявили, что будут претендовать на пост мэра Каунаса. Партия свободы выдвигает продюсера Мантаса Бертулиса кандидатом на пост второго по величине города Литвы.