Мэр Каунаса отвергает критику политиков: я хорошо отношусь к Бразаускасу

„Я не деятель искусства, но не услышал, чтобы эти критикующие что-то построили или создали – ни премьер, ни Симонас Кайрис, которого я знаю давно. Премьер хотя бы разбирается в финансах“, – сказал в четверг Матийошайтис в эфире Žinių radijas.

„Я к нему отношусь хорошо. (...) Сколько мне довелось общаться с уважаемым Миколасом, многократно, по рабочим вопросам, (...) это был умный, деловой, как я говорю, человек инженерного мышления“, – добавил мэр Каунаса.

По его словам, коммунистическое прошлое бывшего лидера страны не влияет на его мнение о Бразаускасе.