Мэр Каунаса об уходе "Vičiūnai" из России: все горожане знают, что я человек слова

"Я говорил, все горожане знают – что и я, и мой сын, и работники "Vičiūnai" – люди слова. Если много лет назад я получал ордены за то, что работаю по всему миру, то сегодня какие-то шутники – я больше не знаю, как их назвать, но видимо, назову (…) – они насмехаются. Они насмехаются на тем, что каунасцы создали, что каунасцы сделали. Мало в Литве компаний, достигших такого масштаба, как "Vičiūnai", - журналистам, собравшимся во временной столице, сказал В. Матийошайтис.

"Не мы виновны в том, что началась война. Мы уходим", - заверил он.

Мэр также усомнился в истинных мотивах критиков его и бизнеса, которым он управляет.

"Я не знаю, для чего все... Кому служат, в конце концов, те, кто не верит, что мы уйдем или не уйдем", - размышлял политик.

На вопрос, может ли публичная критика навредить результатам выборов, В. Матийошайтис не решился прогнозировать и повторил, что решение – в руках жителей Каунаса.

В воскресенье в 20 час. завершилось голосование на муниципальных выборах, по данным Центральной избирательной комиссии, в них приняли участие 48,97 проц. избирателей.