Мэр Йонавы осужден по делу "о чеках": штраф - 12 500 евро и лишение права работать на госслужбе

Мэра Йонавы признали виновным в злоупотреблении служебным положением, подделке документов или хранении поддельного документа, присвоении имущества, за что он был оштрафован на 12,5 тыс. евро и на три года лишен права работать на госслужбе.
Судья Лайма Шепутене заявила, что преступления М. Синкявичюса доказаны в суде, он подделал документы и в результате его преступлений государству был нанесен значительный моральный ущерб.
По словам судьи, обвинения основаны на объективных данных – документах, а преступления совершались на протяжении четырех лет.
„Он не был рядовым государственным политиком, он дал клятву уважать закон“, – сказала судья.
Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.
Прокурор предлагал назначить почти вдвое более суровое наказание – штраф в 30 тыс. евро, а также лишить его права избираться и назначаться на должности, избираемые или назначаемые муниципальными или государственными учреждениями, сроком на пять лет. Приговор был смягчен, поскольку осужденный возместил ущерб.
Судья заявила, что запрет на государственную службу позволит М. Синкявичюсу сделать перерыв и по-новому оценить смысл этой деятельности.
На основании данных, собранных сотрудниками Службы специальных расследований (ССР) в ходе предварительного расследования, М. Синкявичюсу предъявлено обвинение в возможном причинении администрации Йонавского районного муниципалитета материального ущерба в размере 1 тыс. 487 евро в период 2019-2023 гг. Как ранее заявил в суде прокурор Д. Валькявичюс, во избежание использования личных средств депутат горсовета М. Синкявичюс подделал 16 экземпляров финансовой отчетности, передал их администрации Йонавского районного муниципалитета, злоупотребил своим служебным положением, нанес большой моральный ущерб муниципалитету, поскольку доверие к этому учреждению было подорвано.
Сам мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс сообщил о намерении обжаловать решение суда. Кроме того, он заявил, что не уйдет в отставку с поста мэра Йонавы.
„Это решение — не конец, возможно, это лишь промежуточное решение. После ознакомления с материалами дела и решением мы рассмотрим возможность его обжалования“, – заявил журналистам в суде М. Синкявичюс.