Мэр Акмянского района вернул часть полученных средств в муниципальный бюджет

Инициатор кампании Skaidrinam Андрюс Тапинас сообщил на этой неделе, что изучение данных Клайпедского и Акмянского районных советов подходит к концу. Он намекнул, что один из мэров начал возвращать деньги в срочном порядке.

В четверг 15min выяснил, что это – мэр Акмянского района В. Митрофановас.

Сам В. Митрофановас уверяет, что вернул деньги во избежание необоснованных манипуляций.

"Я уточнил отчет и вернул около 1,4 тыс. евро (...) Просто это были топливные расходы, которые могли вызвать определенные сомнения", – признал многолетний глава муниципалитета.

"Во избежание каких-либо необоснованных манипуляций, разбирательств, я просто принял решение", – добавил он.

Он сообщил, что за созыв 2019-2022 гг. он получил около 13,1 тыс. евро, предназначенных для покрытия расходов депутата совета, в основном он возместил расходы на топливо.