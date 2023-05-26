"Мне кажется, ткните (пальцем – ELTA) в кого угодно и практически любой мог бы стать лучшим премьером. Долгое время я так не думал, но, признаюсь, (мнение изменилось – ELTA) реакция последних дней была совершенно неадекватной, ответы были совершенно неадекватными", - радиостанции "Žinių radijas" сказал А. Мазуронис.

"Тот же Паулюс Саударгас, Лауринас Кащюнас или кто-то еще. Наверняка люди лучше справились бы, солидно относились бы к порученным им должностям. Потому что то, как ведет себя премьер-министр последние несколько дней, не выдерживает никакой критики", - отметил политик.

А. Мазуронис утверждает, что, судя по событиям последней недели, есть сомнения в способности И. Шимоните принимать адекватные решения.

"Как гражданин я немного обеспокоен, несолидно и даже возникает некоторая обеспокоенность по поводу способности премьер-министра принимать адекватные решения и управлять той или иной более или менее кризисной ситуацией", - сказал он.

Лидер Партии труда обращает внимание, что нельзя исключать вариант технического Правительства, когда Кабинет министров формируется не из действующих политиков.

"Я бы его тоже не исключал, потому что до избирательного цикла осталось совсем немного времени. Не будем забывать, что эти выборы будут специфическими – это будут не только парламентские выборы, это будет марафон из трех выборов", - сказал А. Мазуронис.

"Возможно, это логичный вариант. Несколько стран Евросоюза видели такие варианты, в этом нет ничего плохого", - добавил он.