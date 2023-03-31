Мазуронис о налоге на недвижимость: гражданам придется дважды платить за один и тот же доход

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Председатель Партии труда Андрюс Мазуронис считает, что налогообложение недвижимого имущества, предложенное в налоговой реформе, представленной Министерством финансов, несправедливо. По его словам, после его введения будут еще раз облагаться налогом доходы, за которые налоги уже были уплачены.
Andrius Mazuronis
Andrius Mazuronis
© ELTA / Dainius Labutis

"Мы не поддерживаем, так как считаем, что имущество, которое приобретается за доход, с которого уже уплачены налоги, не должно облагаться налогом", - в пятницу радиостанции Žinių radijas сказал А. Мазуронис.

"Дважды платить налоги с одних и тех же денег – просто несправедливо, такого быть не должно", - сказал он.

Председатель партии также утверждает, что идея налогообложения недвижимости на основе медианной стоимости имущества в самоуправлении – абсурдна.

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"Почему за жилье в Варене нужно платить налог на недвижимость, а за недвижимость в Ниде – нет? Потому что он рассчитывается по медиане в этом муниципалитете. А это нехорошо", - заявил политик.

"Тогда зачем делать такие абсурдные предложения?", - спросил он.

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