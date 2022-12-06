"К сожалению, из сегодняшнего голосования видно, что правящее большинство не поддерживает мою дальнейшую работу на посту председателя КБФ. Поэтому после оценки результатов голосования и тщательного рассмотрения я принял решение об уходе с поста председателя", - сказал он в комментарии, присланном BNS.

"Я обеспечу плавную передачу работы новому руководителю и желаю ему успехов в этой нелегкой, но значимой работе", - сказал он.

Маяускас заявил об этом после провала инициированной оппозицией во вторник процедуры вынесения ему недоверия.

На тайное голосование не явились представители правящего большинства, в нем приняли участие 59 членов Сейма от оппозиции, девять проголосовали за отставку Маяускаса, 44 были против, пятеро воздержались, один бюллетень признан испорченным.

Для увольнения должностного лица из-за недоверия ему за это должно проголосовать не менее 71 члена Сейма.

"Я благодарю членов Сейма, которые проголосовали за меня. Это голосование является оценкой всей работы КБФ. За это время мы приняли много важных правовых актов, в том числе: обязательное перечисление заработной платы на счета, дополнительное налогообложение банков, казино и лотерейного бизнеса, финансовая реформа Олимпийского комитета, реструктуризация Литовской федерации футбола и многие другие важные решения", — сказал Маяускас.

"Хотя жалоб на работу комитета я не услышал, эффективное управление КБФ возможно только при доверии правящего большинства", - заявил он.

Правящие консерваторы декларировали, что будут добиваться увольнения Маяускаса с поста председателя КБФ, поскольку он не подчинялся партийной дисциплине и выступал с инициативами, связанными с бюджетом следующего года, которые не были согласованы с правительством.

Маяускас на прошлой неделе был исключен из партии Союз Отечества - Христианские демократы Литвы за то, что поддержал несогласованное с правительством предложение о продлении на весь 2023 год льготы по налогу на добавленную стоимость для сектора общественного питания. Президиум партии также предложил делегировать во фракцию другого руководителя КБФ.

После этих решений консерваторов 30 оппозиционных парламентариев инициировали процедуру вынесения вотума недоверия Маяускасу, их представитель Агне Ширинскене не скрывала, что настоящая цель ее инициативы не в отставке главы КБФ, а в выяснении путем тайного голосования, сколько парламентариев поддерживают Маяускаса.

Согласно уставу Сейма, если члена Сейма не удается освободить от должности в связи с недоверием ему, такая же инициатива не может быть представлена ​​на той же сессии Сейма.