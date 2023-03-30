"Я отказываюсь от депутатского мандата и возвращаюсь в частный сектор. За 10 лет проведенных в политике я повстречал немало прекрасных людей – я благодарю всех, с кем довелось работать вместе. Я научился управлению, у меня была возможность участвовать в важных для Литвы делах. Настало время для новых вызовов!", – писал Маяускас.

Напомним, что в парламент Маяускас попал по списку Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ). После его ухода место депутата займет министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас.

До конфликта внутри партии Маяускас занимал должность главы парламентского комитета по бюджету и финансам, однако лишился поста, когда вопреки позиции правящих представил идею льготного НДС для малого бизнеса, которую одобрил парламент.

СО-ХДЛ за это исключила Маяускаса из своих рядов. Тогда Маяускас стал членом Смешанной фракции и работал в Министерстве культуры.

Вскоре он сообщил о том, что будет участвовать в выборах мэра Вильнюса. В первом туре он занял третье место, набрав 10,63% голосов.