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Миколас Маяускас в четверг сообщил, что отказывается от депутатского мандата и возвращается работать в частный сектор. Об этом он написал в фейсбуке.
Mykolas Majauskas
Mykolas Majauskas
© ELTA / Andrius Ufartas

"Я отказываюсь от депутатского мандата и возвращаюсь в частный сектор. За 10 лет проведенных в политике я повстречал немало прекрасных людей – я благодарю всех, с кем довелось работать вместе. Я научился управлению, у меня была возможность участвовать в важных для Литвы делах. Настало время для новых вызовов!", – писал Маяускас.

Напомним, что в парламент Маяускас попал по списку Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ). После его ухода место депутата займет министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас.

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Мауяскас сообщил, как поступит с поддержкой кандидатов во втором туре

До конфликта внутри партии Маяускас занимал должность главы парламентского комитета по бюджету и финансам, однако лишился поста, когда вопреки позиции правящих представил идею льготного НДС для малого бизнеса, которую одобрил парламент.

СО-ХДЛ за это исключила Маяускаса из своих рядов. Тогда Маяускас стал членом Смешанной фракции и работал в Министерстве культуры.

Вскоре он сообщил о том, что будет участвовать в выборах мэра Вильнюса. В первом туре он занял третье место, набрав 10,63% голосов.

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