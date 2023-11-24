Масюлис намерен ходатайствовать о приостановке исполнения обвинительного приговора по делу о MG Baltic

"Бывают случаи, когда просят приостановить исполнение решения Апелляционного суда до тех пор, пока Верховный суд, если он примет ходатайство, не разрешит дело и не вынесет какое-то постановление. В данном случае мы с моим адвокатом рассматриваем такую ​​возможность, то есть наряду с кассационной жалобой подать такое ходатайство", – сказал Э. Масюлис в пятницу.

В случае, если ВСЛ удовлетворит планируемое ходатайство осужденного, исполнение назначенного Апелляционным судом наказания в виде тюремного заключения также будет приостановлено.

"Да", – ответил Э. Масюлис на вопрос, добивается ли он и того, чтобы готовящееся ходатайство позволило бы ему ждать решения ВСЛ на свободе.

По его утверждению, он не получил никакой информации о начале отбывания тюремного срока, назначенного ему по приговору суда.

"Апелляционный суд должен был ознакомить (с исполнением приговора о лишении свободы), в соответствии с законом, но нет, эта процедура не была проведена", – пояснил Э. Масюлис.