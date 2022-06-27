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Неизвестные изрисовали буквами Z машину советника посольства Литвы по консульским вопросам в России Угнюса Лабутиса. Литовский дипломат сообщил об этом в соцсетях 26 июня после своего возвращения в Москву из отпуска на Камчатке.
Машину советника посольства Литвы изрисовали буквами Z на парковке в Москве
© Autoriaus nuotr,

Автомобиль, как отметил Лабутис в Facebook, был оставлен на охраняемой парковке. Вернувшись к своей машине, советник обнаружил на ней несколько буквы Z, нарисованных на капоте, дверях и стеклах.

В июне Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область на железнодорожном и грузовом автомобильном транспорте. Официальные представители России стали угрожать Литве ответными мерами.

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