Машину советника посольства Литвы изрисовали буквами Z на парковке в Москве

Автомобиль, как отметил Лабутис в Facebook, был оставлен на охраняемой парковке. Вернувшись к своей машине, советник обнаружил на ней несколько буквы Z, нарисованных на капоте, дверях и стеклах.

В июне Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область на железнодорожном и грузовом автомобильном транспорте. Официальные представители России стали угрожать Литве ответными мерами.