Маргарита Дробязко в открытом письме: я не участвую в пропагандисткой деятельности, мы с мужем несем свет культуры и добра

Об этом М. Дробязко заявила в открытом письме, адресованном Комиссии по делам гражданства, заседание которой запланировано на четверг.

"Я не участвую в "пропагандистской" деятельности, как это назвал один человек. Вместе с моим мужем, партнером по льду и бескорыстным патриотом Литвы Повиласом (Ванагасом), мы несем свет культуры и добра по мере своих возможностей, он и я", – говорит М. Дробязко в открытом письме.

"Если теперь, ради сохранения литовского паспорта, мне предложат отказаться от части своей семьи, страны, которая с детства была моей Родиной, профессии и верных друзей, то очевидно, что это – не мой путь, потому что это было бы предательством. Так говорит мне моя совесть, за голосом которой я следовала и буду следовать в калейдоскопе побед и трагедий этой жизни, несмотря на начало новой охоты на ведьм, о которой, думаю, мы все уже забыли", – говорит проживающая в России фигуристка.