"В пятницу состоялось заседание в Вильнюсе, в Шешкине, и Аушра Малдейкене стала членом СО-ХДЛ", – сказал Превялис.

"(...) я больше никогда не буду участвовать ни в каких выборах, поэтому меня никто не сможет обвинить в поиске какой-то мистической выгоды", – писала Малдейкене в фейсбуке 22 апреля.

Малдейкене - бывший депутат и нынешний представитель Литвы в ЕП.

Малдейкене была избрана в парламент на срок полномочий 2016–2020 гг., а в 2019 г. в составе общественного комитета была избрана в ЕП и стала 1 из 11 литовских европарламентариев.