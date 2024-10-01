Лукашенко ждут в Гааге? Что означает запрос Литвы в МУС

Вместе с тем юристы обращают внимание, что процессы в международных институтах могут длиться очень долго и не всегда приводят к желаемому результату. „По делу Мьянма/Бангладеш расследование начато 5 лет назад, но ни одного ордера на арест так и не выдано. Ситуация в Украине расследуется с 2022 года, выдано 6 ордеров на арест, но ни один из них не выполнен“, - обращает внимание адвокат Голубок.

В этой связи глава НАУ Латушко, уверенный в том, что МУС выдаст ордер на арест Лукашенко, призывает к участию и другие государства-члены МУС, на территории которых находятся белорусы, покинувшие Беларусь из-за репрессий. „Мы понимаем, что у МУС достаточно дел на рассмотрении, и для того, чтобы ускорить процесс, нам важна поддержка других государства. Мы ставим амбициозную цель, чтобы и другие страны направили свои обращения в МУС, что они согласны с литовской оценкой и поддерживают требование о начале расследования“.