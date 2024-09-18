Лукашенко рассказал, чего добивается Литва в Гаагском суде: "Им не терпится"

Александр Лукашенко считает, что Литва может инициировать „белорусский вопрос“ в Международном уголовном суде в Гааге, чтобы исключить его участие в возможных мирных переговорах по Украине.



"От беглых. Им не терпится вывести с арены политических действий президента Беларуси. Договорились о том, что Литва, как это было накануне или в первые дни Специальной военной операции России в Украине, инициирует в международном уголовном суде в Гааге рассмотрение белорусского вопроса. Цель - привлечь президента Беларуси к ответственности и выключить его из повестки. Как они пишут, чтобы президент Беларуси, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах. Они знают, что мы требуем, чтобы при заключении мирного договора в Украине были соблюдены интересы Беларуси. Там они не видят наше представительство“, - рассказал Лукашенко.





