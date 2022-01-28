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Александр Лукашенко решил обратиться с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Мероприятие проходит во Дворце Республики, на него собрались более 2500 человек, передает Zerkalo.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Stopkadras

Одной из затронутых Лукашенко тем - отношения с Литвой.

"Не дай бог, вы развяжете войну вместе с другими прибалтийскими государствами — это будет конец вашей государственности и независимости", — обратился он к нашей стране.

Эти высказывания зал встретил аплодисментами.

По словам Лукашенко, "это не угроза, а предупреждение", адресованное народу.

Лукашенко обратился к Литве: не дай бог, вы развяжете войну
© Itar-Tass / Scanpix

Порассуждал Лукашенко и про Польшу — припомнил сотрудничество с гитлеровскими войсками во время второй мировой и "участие" в беспорядках в Казахстане. "Им нужна уже вся Беларусь, а не только восточные кресы", — уверен Лукашенко.

Также Лукашенко сказал, в каких случаях возможна война.

"Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет применена прямая агрессия, развязана "горячая война"", - заявил он.

"Второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать. Если на нашего союзника — Российскую Федерацию - осуществят непосредственное нападение. Основа тому — наши союзные договоренности", - подчеркнул он.

При этом, по словам Лукашенко, "мы категорически не приемлем войну", война – это очень плохо и страшно и "мы не хотим войны".

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