Лукашенко обратился к Литве: не дай бог, вы развяжете войну

Одной из затронутых Лукашенко тем - отношения с Литвой.
"Не дай бог, вы развяжете войну вместе с другими прибалтийскими государствами — это будет конец вашей государственности и независимости", — обратился он к нашей стране.
Эти высказывания зал встретил аплодисментами.
По словам Лукашенко, "это не угроза, а предупреждение", адресованное народу.
Порассуждал Лукашенко и про Польшу — припомнил сотрудничество с гитлеровскими войсками во время второй мировой и "участие" в беспорядках в Казахстане. "Им нужна уже вся Беларусь, а не только восточные кресы", — уверен Лукашенко.
Также Лукашенко сказал, в каких случаях возможна война.
"Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет применена прямая агрессия, развязана "горячая война"", - заявил он.
"Второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать. Если на нашего союзника — Российскую Федерацию - осуществят непосредственное нападение. Основа тому — наши союзные договоренности", - подчеркнул он.
При этом, по словам Лукашенко, "мы категорически не приемлем войну", война – это очень плохо и страшно и "мы не хотим войны".
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