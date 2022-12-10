«Заместитель министра иностранных дел проинформировал Генерального секретаря, что Беларусь согласна, без предварительных условий, на транзит через ее территорию украинского зерна для последующего экспорта из портов в Литве», — говорится в сообщении о встрече Генерального секретаря ООН с заместителем министра иностранных дел Беларуси в Нью-Йорке.

Замглавы белорусского МИДа также напомнил о том, что его страна «добивается разрешения на вывоз своего удобрения, которое в настоящее время находится под санкциями».

Напомним, выступая 3 июля по случаю Дня независимости Беларуси, Александр Лукашенко сказал, что транзит зерна с Украины через Беларусь уже идет.

"Вы помните мой разговор с генсеком ООН, когда я сказал ему: „Мы пропускаем это зерно, потому что самый выгодный, дешевый путь через Беларусь, но вы снимите санкции“. Мне было обещано, что „мы будем решать этот вопрос“. „Нет!“ — в Вашингтоне сказали. — „Нет! Беларуси, ни в коем случае!“. Тогда я сказал: „Ну хорошо, обойдемся, подавитесь, как я говорил, этими санкциями. Вывозите бедным зерно“. Почему везут по чайной ложке? Везут. Нам уже предоплату отдали — железной дороге. Везут по чайной ложке. Да потому, что зерна там нет. Там никаких не 20, не 25 миллионов тонн зерна. Там дай бог, чтобы было 4−5 миллионов тонн. Как вчера президент России сказал, это всего полпроцента мировых объемов. Им нужен был повод, чтобы показать наши „зверства“", — заявил Лукашенко.

Уже 5 июля министерство инфраструктуры Украины опровергло заявление Лукашенко о вывозе зерна через Беларусь.

"Украина не перевозит в Беларусь или через ее территорию никаких товаров никаким из видов транспорта. Заявление Александра Лукашенко о вывозе украинского зерна через территорию республики Беларусь не соответствует действительности. Министерство инфраструктуры Украины не поддерживает никаких отношений с прокремлевскими властями государства-сателлита и рассчитывает на справедливый международный суд по участию Беларуси в военной агрессии в отношении Украины", — сказано в заявлении министерства.

Зерновая сделка

Россия и Украина обеспечивали треть мировых потребностей в пшенице и половину поставок растительного масла.

С начала вторжения России 24 февраля экспорт зерна из Украины, а также продуктов питания и удобрений из России значительно сократился. Это привело к резкому скачку цен и усугубило продовольственный кризис в развивающихся странах. В украинских элеваторах скопились горы зерна.

Для возобновления эксперта сельскохозяйственной продукции при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции была создана Черноморская инициатива по зерну — процедура безопасной транспортировки зерна и другой продовольственной продукции по Черному морю.

Сделка позволила возобновить экспорт из Украины зерна, других продуктов питания и удобрений, в том числе аммиака. Продукция отправляется через безопасный морской гуманитарный коридор из трех ключевых украинских портов: Черноморска, Одессы и Южного.

Заключенные в июле соглашения предполагали также возможность экспорта на мировые рынки, особенно в развивающиеся страны, удобрений из России, вывоз которых был ограничен из-за торговых ограничений, введенных в отношении РФ, и неясности с правилами применения санкционного режима. Но недавно эта проблема была решена. Примерно 260 тысяч тонн российских удобрений, которые «застряли» в различных европейских портах и на складах, будут в ближайшее время отправлены в Африку. Первое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП), с 20 тысячами тонн удобрений уже отправлено из Нидерландов в Малави через Мозамбик.

Для реализации сделки в Стамбуле был создан Совместный координационный центр (СКЦ), в который вошли высокопоставленные представители Российской Федерации, Турции, Украины и Организации Объединенных Наций. 17 ноября договоренности по Черноморской инициативе были продлены.

«В ООН следят за поставками сельскохозяйственной продукции по Черному морю, но одновременно изучают возможности альтернативных маршрутов поставок из Украины», — подчеркнули в ООН.