Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич передал Лукашенко приветствия от представителей "гражданского общества Литвы", которые недавно побывали в Минске, встречались с дипломатами, парламентариями: "Они сказали, что большинство литовского народа стоит с вами, поддерживает вас", - передает Белта.

Aliaksandras Lukašenka © Itar-Tass / Scanpix

"А литовцам передайте мою благодарность. Пусть литовский народ знает, я об этом четко и однозначно сказал: они никогда для нас не будут врагами", - ответил Александр Лукашенко.

Однако глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в рассказах Лукашенко "из личного" удостоился отдельного упоминания.

"Я этому внучку, Ландсбергису, я ему никогда его поведения не прощу", - сказал Александр Лукашенко, подчеркнув, что в свое время, будучи депутатом Верховного Совета БССР, приезжал в Литву вместе с группой депутатов, когда страна переживала непростой период (речь о событиях 13 января 1991 года - Ред.), чтобы поддержать коллег-депутатов, среди которых был и Витаутас Ландсбергис. "Мы приезжали литовцам помочь, защищали их", - уточнил он.

"Но я умею, опыт у меня есть, отделять мерзких руководителей, которые потеряли контакт с народом, и народ. Литовцы классные люди, трудяги. Они никогда не были и не будут для нас врагами. А те, кто там заблудшие, очумевшие и прикормленные разного рода пропагандисты - думаю, они или скоро схлынут куда-нибудь, или литовский народ их просто выкинет. А мы с Литвой жили и будем жить как настоящие соседи - придет время", - уверен Лукашенко.

Delfi напоминает, что в своем послании в пятницу Лукашенко также пригрозил странам Балтии потерей государственности в случае, если будет развязана война.

"Не дай бог, вы развяжете войну вместе с другими прибалтийскими государствами — это будет конец вашей государственности и независимости", — обратился он к нашей стране.