Об этом он заявил сегодня, во время встречи с премьер-министром Романом Головченко, а также руководителями "Беларуськалия" и БКК, передает агентство БЕЛТА.

"Если, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы, - сказал белорусский лидер. - Я просто хочу, чтобы литовцы понимали. Сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть: мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно", - сказала А.Лукашенко.

В ночь с понедельника на вторник прекращается транзит продукции "Беларуськалия" через Литву - от белорусской границы до Клайпедского порта. Обычно через Литву ежедневно следует около 6-7 составов, по 60 вагонов в каждом, или около 5 тыс. тонн удобрений.

По словам А.Лукашенко, в Баларуси могут принять ответные меры в отношении Литвы и других стран, но готовы вести переговоры о транзите грузов. При этом Лукашенко не детализировал, в чем заключается ответный план действий.

"Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народы Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы", - заявил А.Лукашенко.

Последний состав с калийными удобрениями, согласно договору, подписанному ЛЖД и "Беларуськалием" в 2018 году, должен въехать в Литву в понедельник около 19-20 часов, чтобы добраться до Клайпедского порта до полуночи, сообщил BNS представитель ЛЖД Мантас Дубаускас.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что юристы достаточно тщательно оценили риски расторжения договора Литовских железных дорог с «Беларуськалием».

"Самый безопасный способ расторжения договора — это всегда расторжение договора по соглашению сторон, но поскольку такого расторжения в данном случае было бы сложно ожидать, я уверена, что юристы, которые анализировали ситуацию, проанализировали все последствия", — сказала она на заседании фракции Партии труда в понедельник.

Транзита удобрений через Литву неуклонно рос более десяти лет и был приостановлены санкциями США, в последние годы он составлял около 11 млн тонн и приносил десятки миллионов евро дохода "Литовским железным дорогам" (ЛЖД), терминалу насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas), который частично контролируется "Беларуськалием", и Клайпедскому государственному морскому порту.

В минувшее воскресенье "Беларуськалий", включенный в санкционный список США, обжаловал в Вильнюсском окружном административном суде постановление правительства, согласно которому ЛЖД было указано расторгнуть долгосрочный контракт с "Беларуськалием" с 1 февраля. Последний требует отменить решение правительства от 12 января и решение комиссии по проверке сделок стратегических компаний, принятое 21 декабря прошлого года.