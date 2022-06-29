Литву услышали: лидеры стран НАТО утвердили решение о бригадах на восточном фланге Альянса

По его словам, в утвержденной Стратегической концепции Альянса Россия названа угрозой для блока.

"Россия определена как явная угроза для членов Альянса, с этим связаны и другие решения, которые укрепляют силы высокой готовности и другие силы на восточном фланге, увеличивают существующие боевые группы до подразделений размером с бригаду", — сказал BNS по телефону из Мадрида Арвидас Анушаускас.

Лидеры Альянса также решили, что вооружение в восточном крыле Альянса должно быть развернуто заблаговременно, чтобы облегчить логистику для переброски сил в регион в случае потенциального конфликта.

Международные батальоны НАТО в Литве, как и в других странах Балтии, Польше, были развернуты в 2017 году в ответ на растущую угрозу Кремля после аннексии Крыма.

В Литве командование батальоном осуществляет Германия, она сформирует и бригаду. Чиновники говорят, что часть подразделения будет развернута в Литве, а часть — в Германии.

Представители Литвы говорят, что ставят целью, чтобы бригада в итоге была развернута в стране в полном составе, а это можно было бы осуществить в 2027 году, предварительно улучшив инфраструктуру принимающей страны.

По словам литовских официальных лиц, нынешний план пребывания большей части бригады в Германии является стартовой позицией.

Анушаускас сообщил, что в ближайшее время в Литву прибудут немецкие офицеры, чтобы оценить существующую военную инфраструктуру и принять решение о размещении "командного элемента" бригады.

"Тогда начнутся наши приготовления", - сказал министр.

"Мы планируем инвестировать в это значительные ресурсы в течение следующих нескольких лет, чтобы каждый год увеличивать нашу способность принимать силы", — сказал он.

Лидеры Североатлантического Альянса также договорились увеличить численность Сил быстрого реагирования НАТО до 300 000 человек, а перед саммитом США также объявили об увеличении численности войск в Центральной и Восточной Европе. Это также будет означать дополнительные американские мощности в Литве, в настоящее время в нашей стране размещен ротационный американский батальон с дополнительными силами.