Визит эстонского президента приурочен к 100-летию дипломатических отношений Литвы и Эстонии де-юре, сообщило президентское ведомство.

Глава Эстонии прибудет в Вильнюс в среду. Она обсудит с президентом Литвы Гитанасом Науседой борьбу с пандемией, повестки дня НАТО и Евросоюза, ситуацию в Беларуси и России, региональные проекты инфраструктуры и "Восточное партнерство".

Во время визита К. Кальюлайл также встретится с председателем сейма Викторией Чмилите-Нильсен и премьером Ингридой Шимоните.