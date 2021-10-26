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В среду Литву посетит президент Эстонии Алар Карис, сообщила пресс-служба главы Литовского государства.
Alaras Karis
Alaras Karis
© AP / Scanpix

Руководитель Эстонии, инаугурация которого состоялась 11 октября, встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Президенты планируют обсудить вопросы обороны, региональной безопасности, сотрудничества стран Северной Европы и Балтии, проблемы нелегальной миграции, борьбу с пандемией и меры по преодолению ее экономических последствий.

Руководители государств также будут обсуждать вопросы сотрудничества в сферах экономики, культуры, энергетики, инициативы Трех морей, Восточного партнерства, прочие вопросы, важные для двух стран и региона.

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После встречи планируется пресс-конференция президентов.

Бывший директор Национального музея Эстонии А. Карис был избран президентом в результате второго тура голосования в эстонском парламенте 31 августа.

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