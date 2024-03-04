Литву посетит премьер Польши

Премьер-министр Польши приезжает в страну в рамках блокады фермеров, продолжающейся у литовской границы.

Как сообщает правительство, ожидается, что на встрече премьер-министров Польши и Литвы будет обсуждаться ситуация с протестами польских фермеров. Планируется также обсудить сотрудничество в сферах энергетики и сообщения.

Премьер-министры также обсудят поддержку Украины, усиление и реализацию санкций против России и Беларуси, актуальные вопросы повестки дня Евросоюза (ЕС), подготовку к саммиту НАТО 2024 г. в Вашингтоне.

Польские фермеры в пятницу начали частично блокировать дорогу между Калварией и деревней Будзиско в Сувалкском повете, Польша. В ходе акции, которая должна продлиться около недели, они хотят проверять количество перевозимого украинского зерна.